Шольц не поддерживает запрет российских исполнителей

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выступил против запрета выступлений российских артистов, заявив, что такой шаг "был бы бессмысленен".

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, Шольц сказал во время общения с людьми в Мюнхене.

Во время мероприятия украинка спросила у канцлера, поддерживает ли он запрет на выступления российских исполнителей в Германии, на что тот ответил отрицательно.

Как пояснил Шольц, если бы речь шла о пропагандисте войны России, то его и так вряд ли бы приглашали выступать. Зато есть много россиян, которые не согласны с курсом Владимира Путина.

"(Русская культура. – Ред.) является частью нашей общей европейской истории. И она не должна быть просто запрещена сейчас", – добавил канцлер ФРГ.

На прошлой неделе Прага отменила выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, которая была доверенным лицом Путина на выборах.

А в декабре миланский театр "Арчимбольди" отменил два шоу, организованные танцором украинского происхождения Сергеем Полуниным, который открыто поддерживает российскую агрессию и имеет тату президента РФ.