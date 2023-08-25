Мілан зафіксував найспекотніший день в історії спостережень
В італійському Мілані у середу зафіксували рекордну середньодобову температуру за останні 260 років, коли ведуться спостереження.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
У середу 23 серпня середньодобова температура у Мілані складала 33°C, повідомили у регіональному агентстві захисту довкілля ARPA.
Цей день вважають рекордно спекотним, відколи метеостанція почала ведення спостережень в місті у 1763 році.
Попередній рекорд зафіксували 11 серпня, тоді середньодобова температура складала 32.8°C.
В ARPA заявили, що 23 і 24 серпня стали найспекотнішими днями цього літа у всій Ломбардії, у багатьох містах вдень реєстрували показники вищі за 40°C. Аномально високі температури спостерігалися і в італійських Альпах.
З початку наступного тижня спека очікувано закінчиться з приходом дощів та гроз, температура повітря спаде на 10-15 градусів.
Нагадаємо, у липні в Римі зареєстрували рекордні майже 42°C.
Греція та Португалія нещодавно реєстрували температурні рекорди з показниками 46°C.