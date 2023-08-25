Мілан зафіксував найспекотніший день в історії спостережень

В італійському Мілані у середу зафіксували рекордну середньодобову температуру за останні 260 років, коли ведуться спостереження.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У середу 23 серпня середньодобова температура у Мілані складала 33°C, повідомили у регіональному агентстві захисту довкілля ARPA.

Цей день вважають рекордно спекотним, відколи метеостанція почала ведення спостережень в місті у 1763 році.

Попередній рекорд зафіксували 11 серпня, тоді середньодобова температура складала 32.8°C.

В ARPA заявили, що 23 і 24 серпня стали найспекотнішими днями цього літа у всій Ломбардії, у багатьох містах вдень реєстрували показники вищі за 40°C. Аномально високі температури спостерігалися і в італійських Альпах.

З початку наступного тижня спека очікувано закінчиться з приходом дощів та гроз, температура повітря спаде на 10-15 градусів.

Нагадаємо, у липні в Римі зареєстрували рекордні майже 42°C.

Греція та Португалія нещодавно реєстрували температурні рекорди з показниками 46°C.