Милан зафиксировал самый жаркий день в истории наблюдений
В итальянском Милане в среду зафиксировали рекордную среднесуточную температуру за последние 260 лет, когда ведутся наблюдения.
Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".
В среду 23 августа среднесуточная температура в Милане составляла 33°C, сообщили в региональном агентстве защиты окружающей среды ARPA.
Этот день считают рекордно жарким, с тех пор как метеостанция начала ведение наблюдений в городе в 1763 году.
Предыдущий рекорд зафиксировали 11 августа, тогда среднесуточная температура составляла 32,8°C.
В ARPA заявили, что 23 и 24 августа стали самыми жаркими днями этого лета во всей Ломбардии, во многих городах днем регистрировали показатели выше 40°C. Аномально высокие температуры наблюдались и в итальянских Альпах.
С начала следующей недели жара ожидаемо закончится с приходом дождей и гроз, температура воздуха спадет на 10-15 градусов.
Напомним, в июле в Риме зарегистрировали рекордные почти 42°C.
Греция и Португалия недавно регистрировали температурные рекорды с показателями 46°C.