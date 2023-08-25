Милан зафиксировал самый жаркий день в истории наблюдений

В итальянском Милане в среду зафиксировали рекордную среднесуточную температуру за последние 260 лет, когда ведутся наблюдения.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В среду 23 августа среднесуточная температура в Милане составляла 33°C, сообщили в региональном агентстве защиты окружающей среды ARPA.

Этот день считают рекордно жарким, с тех пор как метеостанция начала ведение наблюдений в городе в 1763 году.

Предыдущий рекорд зафиксировали 11 августа, тогда среднесуточная температура составляла 32,8°C.

В ARPA заявили, что 23 и 24 августа стали самыми жаркими днями этого лета во всей Ломбардии, во многих городах днем регистрировали показатели выше 40°C. Аномально высокие температуры наблюдались и в итальянских Альпах.

С начала следующей недели жара ожидаемо закончится с приходом дождей и гроз, температура воздуха спадет на 10-15 градусов.

Напомним, в июле в Риме зарегистрировали рекордные почти 42°C.

Греция и Португалия недавно регистрировали температурные рекорды с показателями 46°C.