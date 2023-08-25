Директор Британського музею йде у відставку після викрадення експонатів

Очільник Британського музею Гартвіг Фішер у п’ятницю оголосив про відставку після інциденту з викраденням експонатів уже колишнім працівником установи.

Заяву Фішера наводить BBC, повідомляє "Європейська правда".

Як повідомив директор Британського музею, установа не відреагувала належним чином на попередження щодо можливої крадіжки експонатів, які надходили ще у 2021 році.

"Відповідальність за цю невдачу зрештою має лежати на директорі", – зазначив він.

У зв’язку з цим Фішер звернувся до опікунської ради Британського музею з проханням призначити тимчасового очільника, після чого від негайно піде у відставку.

"Ситуація, в якій опинився Музей, надзвичайно серйозна. Я щиро вірю, що він пройде через неї та стане сильнішим, але, на жаль, я дійшов висновку, що моя присутність відвертає увагу", – додав Фішер.

Нагадаємо, раніше у серпні Британський музей у Лондоні звільнив одного зі своїх співробітників після того, як стало відомо про "зникнення, крадіжку або пошкодження" цінних експонатів.

Розслідуванням займається Управління по боротьбі з економічними злочинами поліції Лондона, але наразі не було жодних арештів.

Імовірно, крадіжка експонатів стала можливою через відсутність детального каталогу для восьми мільйонів предметів, які є в колекції музею. Частину з них потім виявили на онлайн-аукціонах.