Працівника Британського музею звільнили через зникнення та пошкодження експонатів

Британський музей у Лондоні звільнив одного зі своїх співробітників після того, як стало відомо про "зникнення, крадіжку або пошкодження" цінних експонатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

З музею, який є одним з найвідоміших туристичних місць Великої Британії, зникли золоті вироби, ювелірні прикраси та вироби з напівдорогоцінного каміння. Поліція вже проводить розслідування.

Як зазначили в музеї, більшість експонатів, які були датовані періодом від XV ст. до н. е. до XIX ст. н. е., зберігалися в музейних фондах.

Директор Британського музею Гартвіг Фішер заявив, що музей "докладе всіх зусиль для повернення цінностей".

"Ми вже посилили наші заходи безпеки і працюємо разом із незалежними експертами, щоб завершити остаточний звіт про те, що зникло, пошкоджено і вкрадено", – сказав він.

Проти звільненого співробітника будуть вжиті юридичні заходи, додали в музеї. Також там перевірять системи безпеки.

Розслідуванням займається Управління по боротьбі з економічними злочинами поліції Лондона, але наразі не було жодних арештів.

Нагадаємо, у липні німецькі правоохоронці оголосили про арешт чотирьох підозрюваних у справі про викрадення кількох сотень кельтських золотих монет із місцевого римсько-кельтського музею.

У 2019 році Королівський палац Дрездена зазнав нападу злодіїв, які здійснили зухвалий нічний наліт на музей "Зелене склепіння". Сума цієї крадіжки склала щонайменше 113,8 млн євро. П'ятьом обвинуваченим оголосили вироки у травні цього року.