Вкрадені з Британського музею експонати були виставлені на eBay за $50

Цінні експонати, які зникли з Британського музею, були виставлені на продаж на інтернет-аукціоні eBay.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Розслідування за фактом крадіжки експонатів розпочалось після того, як з’ясувалось, що їх виставили на продаж.

У музеї заявили, що серед зниклих предметів були "золоті ювелірні вироби та вироби з напівкоштовних каменів і скла, датовані 15 століттям до н.е. – 19 століттям н.е.".

Вони в основному використовувалися для академічної та дослідницької роботи і не виставлялися.

Як пише The Telegraph, вкрадені предмети з колекції Британського музею продавали на eBay за 40 фунтів ($50), хоча їхня реальна ціна доходить до 50 тисяч фунтів ($65 тисяч).

The Telegraph

Джерела видання розповіли, що крадіжка експонатів стала можливою через відсутність детального каталогу для 8 мільйонів предметів, які є в колекції музею.

Речник Британського музею сказав: "Ми провели ретельне розслідування, визначили особу, яку ми вважаємо відповідальною, і ця людина була звільнена. Ми також вживаємо подальших рішучих заходів, щоб гарантувати, що це ніколи не повториться".

Напередодні стало відомо, що Британський музей у Лондоні звільнив одного зі своїх співробітників після того, як стало відомо про "зникнення, крадіжку або пошкодження" цінних експонатів.

Нагадаємо, у липні німецькі правоохоронці оголосили про арешт чотирьох підозрюваних у справі про викрадення кількох сотень кельтських золотих монет із місцевого римсько-кельтського музею.