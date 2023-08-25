Директор Британского музея уходит в отставку после похищения экспонатов

Глава Британского музея Хартвиг Фишер в пятницу объявил об отставке после инцидента с похищением экспонатов уже бывшим работником учреждения.

Заявление Фишера приводит BBC, сообщает "Европейская правда".

Как сообщил директор Британского музея, учреждение не отреагировало должным образом на предупреждения о возможной краже экспонатов, которые поступали еще в 2021 году.

"Ответственность за эту неудачу в конце концов должна лежать на директоре", – отметил он.

В связи с этим Фишер обратился к попечительскому совету Британского музея с просьбой назначить временного руководителя, после чего от немедленно уйдет в отставку.

"Ситуация, в которой оказался Музей, чрезвычайно серьезная. Я искренне верю, что он пройдет через нее и станет сильнее, но, к сожалению, я пришел к выводу, что мое присутствие отвлекает внимание", – добавил Фишер.

Напомним, ранее в августе Британский музей в Лондоне уволил одного из своих сотрудников после того, как стало известно о "пропаже, краже или повреждении" ценных экспонатов.

Расследованием занимается Управление по борьбе с экономическими преступлениями полиции Лондона, но пока не было никаких арестов.

Предположительно, кража экспонатов стала возможной из-за отсутствия детального каталога для восьми миллионов предметов, которые есть в коллекции музея. Часть из них затем обнаружили на онлайн-аукционах.