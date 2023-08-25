У Греції затримали понад 70 підозрюваних у підпалах, що призвели до лісових пожеж

У Греції правоохоронці підозрюють в умисних підпалах, що призвели до лісових пожеж, 79 осіб.

Про це в ефірі сказав речник уряду Павлос Марінакіс, якого цитує Kathimerini, повідомляє "Європейська правда".

На запитання про ймовірність підпалів речник сказав, що в багатьох випадках є серйозні підстави вважати причиною пожежі умисні дії.

"Розсілдування триває... Всього на цей час було понад 140 арештів, 79 з яких пов’язані з підозрами у підпалі", – зазначив Марінакіс.

Він додав, що вважає умисних паліїв "найгіршими злочинцями".

Нагадаємо, останній тиждень Греція потерпає від масштабних лісових пожеж потерпає також Греція, дим від них видно на супутникових знімках.

Пожежу в районі міста Александруполіс біля кордону з Туреччиною називають найгіршою пожежею в історії всього ЄС. У цьому районі загинули 18 людей, ймовірно нелегальних мігрантів, які перейшли кордон з Туреччини.