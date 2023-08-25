В Греции задержали более 70 подозреваемых в поджогах, приведших к лесным пожарам

В Греции правоохранители подозревают в умышленных поджогах, повлекших лесные пожары, 79 человек.

Об этом в эфире сказал представитель правительства Павлос Маринакис, которого цитирует Kathimerini, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о вероятности поджогов спикер сказал, что во многих случаях есть серьезные основания считать причиной пожара умышленные действия.

"Расследование продолжается... Всего в настоящее время было более 140 арестов, 79 из которых связаны с подозрениями в поджоге", – отметил Маринакис.

Он добавил, что считает умышленных поджигателей "худшими преступниками".

Напомним, последнюю неделю Греция страдает от масштабных лесных пожаров и Греция, дым от них виден на спутниковых снимках.

От масштабных лесных пожаров страдает также Греция, дым от них видно на спутниковых снимках.

Очаг в районе города Александруполис у границы с Турцией называют худшим пожаром в истории всего ЕС. В этом районе погибли 18 человек, вероятно нелегальных мигрантов, которые перешли границу из Турции.