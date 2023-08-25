У Франції четверту добу поспіль фіксують рекордно спекотний день

У Франції четвертий день поспіль фіксують рекордну середньодобову температуру для сезону.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У четвер Франція четвертий день поспіль зареєструвала рекордну середньодобову температуру для цієї пори року, повідомили у метеорологічному відомстві.

Середня температура повітря по території країни становила 27,8°C. Це був дев’ятий день "хвилі спеки" у Франції, який вже порівнюють з історичною спекою 2003 року. На півдні у багатьох місцях реєстрували близько 42°C, а в Каркассоні понад 43°C.

У п’ятницю температури вже почали знижуватися з наближенням грозового фронту із поривами вітру до 100 км/год і градом, що першим досягне півдня і сходу.

До неділі температура повітря навіть у найспекотніших районах має знизитися до близько 20°C.

Як повідомлялося, раніше через спеку у Франції оголосили спецпопередження для альпіністів, які планують сходження на Монблан чи сусідні вершини.

Італійський Мілан у середу зафіксував найвищу середньодобову температуру в історії спостережень – за останні 260 років.