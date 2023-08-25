Во Франции четвертые сутки подряд фиксируют рекордно жаркий день

Во Франции четвертый день подряд фиксируют рекордную среднесуточную температуру для сезона.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В четверг Франция четвертый день подряд зарегистрировала рекордную среднесуточную температуру для этого времени года, сообщили в метеорологическом ведомстве.

Средняя температура воздуха по территории страны составляла 27,8°C. Это был девятый день "волны жары" во Франции, который уже сравнивают с исторической жарой 2003 года. На юге во многих местах регистрировали около 42°C, а в Каркассоне более 43°C.

В пятницу температуры уже начали снижаться с приближением грозового фронта с порывами ветра до 100 км/час и градом, который первым достигнет юга и востока.

К воскресенью температура воздуха даже в самых жарких районах должна снизиться до около 20°C.

Как сообщалось, ранее из-за жары во Франции объявили спецпредупреждение для альпинистов, которые планируют восхождение на Монблан или соседние вершины.

Итальянский Милан в среду зафиксировал самую высокую среднесуточную температуру в истории наблюдений – за последние 260 лет.