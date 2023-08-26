В Польше неизвестные вмешались в систему управления поездами и включили гимн РФ

Железнодорожное движение вокруг польского Щецина на некоторое время остановилось из-за вмешательства в систему неизвестных, которые также включили российский гимн и фрагмент речи Путина.

Об этом сообщает Wyborcza со ссылкой на информацию от сотрудников железной дороги, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел вечером в пятницу. Злоумышленники воспользовались радиочастотами, которые используют в работе железной дороги, и прислали сигнал, который спровоцировал экстренную остановку поездов. Затем они включили через системы оповещения российский гимн и фрагмент речи Путина.

Как объясняет издание, технически скопировать экстренный сигнал остановки, которым пользуются машинисты, для технических специалистов не сложно, а частоты для конкретных маршрутов не являются зашифрованными и эту информацию можно найти в открытом доступе.

Злоумышленники начали транслировать тревожный сигнал около 21 часа, он поступил машинистам и в пункты управления движением и вызвал остановку поездов на линии 273 и 351. На этих маршрутах используют разные частоты для сигнала тревоги, но транслировался он практически одновременно. Известно также, что остановились несколько грузовых поездов.

Похожий инцидент произошел якобы и на территории Великопольского воеводства.

Утром пресс-секретарь PKP PLK Магдалена Янус подтвердила, что была хакерская атака и информацию о ней передали всем перевозчикам, Службе внутренней безопасности и полиции.

По ее словам, всего из-за инцидента остановились более 20 поездов. Нормальное движение в районе Щецина окончательно восстановили около 2 часов ночи.

Напомним, польские СМИ сообщали, что разоблаченная весной сеть российских агентов в Польше в том числе планировала диверсии на железной дороге против поездов, следующих в Украину с оружием и гуманитарной помощью.

На этой неделе министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о создании специального подразделения для защиты критически важной инфраструктуры.