Швеції через погодні катаклізми загрожує дефіцит гороху
У Швеції через екстремальні погодні явища цього літа загинула значна частина врожаю гороху, через що деякі виробники прогнозують дефіцит.
Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".
Майже половину всього зеленого гороху у Швеції вирощують на заході країни. Кожного сезону збирають близько 10 тисяч тонн.
Цього літнього сезону Швеція спочатку потерпала від високих температур і нестачі опадів. Після того прийшли надзвичайно сильні зливи, після яких частина рослин загинули і врожай втрачено.
За словами керівника компанії Toppfrys, одного з виробників гороху, на деяких полях випало до 400 мм опадів. За його словами, компанія через погодні катаклізми втратила 30-40% врожаю і це вплине на кількість продукції на ринку та ціни.
Через екстремальні погодні явища у Швеції очікують також суттєво гірший врожай зернових культур.
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