Швеції через погодні катаклізми загрожує дефіцит гороху

У Швеції через екстремальні погодні явища цього літа загинула значна частина врожаю гороху, через що деякі виробники прогнозують дефіцит.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Майже половину всього зеленого гороху у Швеції вирощують на заході країни. Кожного сезону збирають близько 10 тисяч тонн.

Цього літнього сезону Швеція спочатку потерпала від високих температур і нестачі опадів. Після того прийшли надзвичайно сильні зливи, після яких частина рослин загинули і врожай втрачено.

За словами керівника компанії Toppfrys, одного з виробників гороху, на деяких полях випало до 400 мм опадів. За його словами, компанія через погодні катаклізми втратила 30-40% врожаю і це вплине на кількість продукції на ринку та ціни.

Через екстремальні погодні явища у Швеції очікують також суттєво гірший врожай зернових культур.

Як повідомлялося, у французькому регіоні Бордо винороби збираються позбутися тисяч гектарів виноградників через скорочення попиту і труднощі, зумовлені змінами клімату.

Посуха в Іспанії навесні вдарила по виробництву оливкової олії та світових цінах.