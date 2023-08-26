Швеции грозит дефицит гороха из-за погодных катаклизмов

В Швеции из-за экстремальных погодных явлений этим летом погибла значительная часть урожая гороха, из-за чего некоторые производители прогнозируют дефицит.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Почти половину всего зеленого гороха в Швеции выращивают на западе страны. Каждый сезон собирают около 10 тысяч тонн.

В этом летнем сезоне Швеция сначала страдала от высоких температур и недостатка осадков. После того пришли чрезвычайно сильные ливни, после которых часть растений погибла.

По словам руководителя компании Toppfrys, одного из производителей гороха, на некоторых полях выпало до 400 мм осадков. По его словам, компания из-за погодных катаклизмов потеряла 30-40% урожая и это повлияет на количество продукции на рынке и цены.

Из-за экстремальных погодных явлений в Швеции ожидают также существенно худший урожай зерновых культур.

Как сообщалось, во французском регионе Бордо виноделы собираются вырубить тысячи гектаров виноградников из-за сокращения спроса и трудностей, обусловленных изменениями климата.

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