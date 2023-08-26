В Румынии попал в аварию автобус с десятками туристов из Молдовы

В Румынии произошло ДТП с туристическим автобусом из Молдовы, пострадали 19 человек.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Авария произошла вскоре после полуночи 26 августа на территории жудца Брэила, неподалеку от границы с Молдовой. Автобус с 70 туристами из Молдовы, который направлялся в Болгарию, врезался в грузовик с зерном на обочине.

Фото: Bahor Gina

Впоследствии выяснилось, что грузовик перед тем также попал в аварию, но из-за большого груза внутри его нельзя было сразу эвакуировать, поэтому грузовик оставили на обочине и оградили предупредительными знаками.

В Румынии сначала сообщили о 22 пострадавших.

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы позже уточнило, что пострадавших – 19 человек. Из них девять госпитализировали, в том числе 11-летнюю девочку, а остальных пассажиров разместили в доме культуры ближайшего города и обеспечили едой и водой. Перевозчик должен предоставить другой автобус для того, чтобы они продолжили путешествие.

Напомним, на севере Италии вечером в пятницу врезался в фуру автобус с 30 украинцами, многие из них пострадали.

Ранее на этой неделе автобус с гражданами Молдовы попал в аварию в Польше.