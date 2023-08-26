Глава МИД Венгрии снова сетует на "неэффективность" санкций против России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в субботу в очередной раз раскритиковал санкционную политику Европейского Союза.

Слова Сийярто на консервативном фестивале Tranzit в венгерском поселке Тихань цитирует портал Telex, пишет "Европейская правда".

Глава венгерского МИД повторил тезис премьер-министра Виктора Орбана о том, что Европа якобы решила "глобализировать" войну вместо "локализовать" ее, потому что "некоторые европейские политики находятся в состоянии военного психоза".

"США втянули Европу в гонку – гонку военной помощи, чтобы увидеть, насколько она может помочь Украине... Мы буквально уничтожаем Европу", – считает Сийярто.

По его мнению, санкции Евросоюза против России не дали желаемого результата, и с них "смеются во всем мире".

"Политика санкций провалилась. И вопрос в том, а что с политиками, которые ее проталкивали? Потому что логично подумать, что они должны потерпеть неудачу, ведь кто-то должен нести ответственность", – сказал Сийярто.

Напомним, что согласно июльскому отчету Еврокомиссии, санкции остановили импорт из России в Евросоюз на сумму около 91 миллиарда евро, значительно ухудшили промышленный и технологический потенциал РФ, заставив ее потратить почти треть федерального бюджета на оборону и внутреннюю безопасность.

Кроме того, экспорт ЕС в Россию и импорт из РФ упали более чем на 50% по сравнению с 2021 годом. В то же время Москва смогла накопить некоторые материалы, а также получить некоторые запрещенные товары и другие технологии-заменители из третьих стран, таких как Китай, Казахстан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее признала недостаточную эффективность санкций против России, поскольку "логика демократических стран не действует в автократических странах".