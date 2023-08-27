Взрывы на заправке в Румынии: есть погибший, десятки пострадавших

Один человек погиб и по меньшей мере 58 получили серьезные ранения в результате двух взрывов и пожара на заправке сжиженного газа в румынском городке Креведия, что недалеко от столицы Бухареста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Радио Свобода.

Отмечается, что станция была закрыта после проверок, но работала и имела шесть резервуаров по 10 тысяч литров, два из которых были заполнены.

europalibera.org

По словам главы Департамента по чрезвычайным ситуациям Раеда Арафата, смерть человека произошла в больнице после остановки дыхания. Его удалось реанимировать, но у него случился сердечный приступ.

Сообщается, что большинство пострадавших – сотрудники МВД, 43 из них – пожарные. Пожар локализовали, но еще ночью на нескольких объектах наблюдалось пламя.

В Министерстве внутренних дел создан кризисный штаб, в состав которого входит премьер-министр Марчел Чолаку.

Ранее в чешском регионе Бероун возле трассы D5 произошел крупный пожар из-за возгорания цеха по производству пластмасс.

Перед этим в литовской столице Вильнюс тушили пожар на предприятии переработки вторсырья.