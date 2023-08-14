У Чехії ліквідовують велику пожежу: постраждали п'ятеро пожежників

У чеському регіоні Бероун біля траси D5 сталася велика пожежа через займання цеху з виробництва пластмас.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує видання Novinky.

Внаслідок пожежі, через яку оголосили найвищий рівень небезпеки, постраждали п'ятеро пожежників. Поліції довелося перекрити ділянку автостради.

Як повідомила прессекретар рятувальників Моніка Новакова, "один із пожежників отримав невеликий опік плеча, у чотирьох інших зневоднення та перегрів тіла".

Повідомляють, що на місці пожежі працюють 33 одиниці пожежної техніки. Крім того, пожежникам допомагає орендований вертоліт Black Hawk.

S hašením pomáhá také vrtulník Black Hawk. pic.twitter.com/b5pO9Rwt0M — HZS Středočeského kraje (@HZS_STC) August 14, 2023

За словами речника пожежників Яна Сікори, зал, де вирує вогонь, вже завалився. Він також не виключив, що горіння пошириться на інші зали.

Раніше повідомлялося, що три людини загинули в результаті пожежі п'ятиповерхового будинку в історичному центрі французького міста Грасс (департамент Приморські Альпи), яка сталася в неділю вранці 13 серпня.

Перед цим спалахнула пожежа на силосах із зерном поруч з французьким портом Ла-Рошель, яку довелося гасити кілька днів.

У Вільнюсі раніше гасили пожежу на підприємстві переробки вторсировини.