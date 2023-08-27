Суд покарав громадянина Латвії за співпрацю з інформагентством РФ

Суд у Ризі засудив громадянина Латвії до громадських робіт за незаконну співпрацю з інформаційним агентством РФ.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує Delfi з посиланням на рішення Ризького міського суду.

Повідомляється, що обвинувачений порушив санкції, які запровадив Європейський союз.

Підсудний уклав договір із російським інформаційним агентством кілька років тому, хоча знав, що іншу особу внесли до санкційного списку.

За підготовку текстових і мультимедійний матеріалів для розміщення на сайті агентства за дорученням замовника в період з травня 2017 року по листопад 2019 року обвинувачений отримав 32 700 євро.

Прокурор і підсудний уклали угоду, яку затвердив суд. Як покарання засуджений отримав 140 годин громадських робіт.

Раніше Генеральна прокуратура Латвії оштрафувала громадянина республіки на 15 тисяч євро за незаконну "інтелектуальну та фізичну" підтримку РФ.

Повідомлялося, що цією людиною виявився колишній шеф-редактор прокремлівського ресурсу "Sputnik Литва" Марат Касем.

У квітні в Латвії почалася серія судових процесів, у якій фігурують 16 журналістів, що співпрацювали з російськими новинними порталами Sputnik і Baltnews та звинувачуються в порушенні санкцій Євросоюзу.