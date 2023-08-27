Суд наказал гражданина Латвии за сотрудничество с информагентством РФ

Суд в Риге приговорил гражданина Латвии к общественным работам за незаконное сотрудничество с информационным агентством РФ.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", информирует Delfi со ссылкой на решение Рижского городского суда.

Сообщается, что обвиняемый нарушил санкции, который ввел Европейский союз.

Подсудимый заключил договор с российским информационным агентством несколько лет назад, хотя знал, что другое лицо включили в санкционный список.

За подготовку текстовых и мультимедийный материалов для размещения на сайте агентства по поручению заказчика в период с мая 2017 года по ноябрь 2019 года обвиняемый получил 32 700 евро.

Прокурор и подсудимый заключили соглашение, которое утвердил суд. Как наказание приговоренный получил 140 часов общественных работ.

Ранее Генеральная прокуратура Латвии оштрафовала гражданина республики на 15 тысяч евро за незаконную "интеллектуальную и физическую" поддержку РФ.

Сообщалось, что этим человеком оказался бывший шеф-редактор прокремлевского ресурса "Sputnik Литва" Марат Касем.

В апреле в Латвии началась серия судебных процессов, в которой фигурируют 16 журналистов, сотрудничавших с российскими новостными порталами Sputnik и Baltnews и обвиняемых в нарушении санкций Евросоюза.