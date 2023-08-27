Увеличилось количество жертв из-за взрывов на заправке в Румынии

Еще один человек умер в результате двух взрывов и пожара на заправке сжиженного газа в румынском городке Креведия, что недалеко от столицы Бухареста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Радио Свобода.

По словам главы Департамента по чрезвычайным ситуациям Раеда Арафата, от ожогов умерла женщина, у которой было обожжено 95% тела.

Как отметил Арафат, в Австрию и Германию отправится самолет с пятью пострадавшими в результате трагедии. Также готовится еще один рейс, место назначения которого пока не определили.

"Четвертый самолет готовится к вылету сегодня, и мы установим место назначения и кто эти пациенты, получив вовремя медицинские отчеты еще 4-5 пациентов. Мы продолжаем перевозить пациентов, которые, по мнению врачей, нуждаются в транспортировке", – сказал Арафат.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и по меньшей мере 58 получили серьезные ранения в результате двух взрывов и пожара на заправке сжиженного газа в румынском городке Креведия, что недалеко от столицы Бухареста.

Отмечается, что станция была закрыта после проверок, но работала и имела шесть резервуаров по 10 тысяч литров, два из которых были заполнены.

Сообщается, что большинство пострадавших – сотрудники МВД, 43 из них – пожарные.