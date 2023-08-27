У Британії пропонують обов'язковий довічний термін для "найжахливіших" вбивць

Влада Великої Британії пропонує карати довічним ув’язненням без права дострокового звільнення "найжахливіших" вбивць.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Як зазначили у Міністерстві юстиції, згідно з цією пропозицією, від суддів очікуватимуть, що вони вноситимуть вирок про довічне ув’язнення стосовно всіх "найгірших" злочинів, а не тільки у виняткових обставинах.

У міністерстві вважають, що це також зменшить ймовірність оскарження такого вироку під час апеляції.

Довічне ув'язнення є найсуворішим покаранням у системі британського правосуддя. Зазвичай його призначають серійним вбивцям або тим, чиї злочини містять незвичайні обтяжуючі обставини, наприклад, зловживання службовим становищем для вчинення вбивства.

"Запроваджуючи обов'язкове довічне ув'язнення для жахливих злочинців, які вчиняють найжахливіші види вбивств, ми гарантуємо, що вони ніколи не вийдуть на волю", – заявив британський прем’єр Ріші Сунак.

За словами міністра юстиції Алекса Чока, довічне ув’язнення тепер застосовуватиметься для осіб, які скоїли вбивство, пов'язане з сексуальною чи садистською поведінкою.

"Ця важлива законодавча зміна гарантує, що найгірші з найгірших тепер можуть розраховувати на те, що проведуть решту свого життя у в'язниці", – додав він.

На Даунінг-стріт заявили, що запропонована ними ініціатива могла б бути задіяна у двох нещодавніх справах про вбивства: за зґвалтування і вбивство юриста Зари Аліни Джордан Максуіні отримав 38 років ув'язнення, а вбивця вчительки Сабіни Несси Кочі Селамадж – 36 років. Після відбуття терміну вони зможуть вийти на свободу.

Нагадаємо, 18 серпня у місті Градачац, що на півночі Боснії і Герцеговини, пройшли протести проти домашнього насильства, які спровокувало потрійне вбивство у прямому ефірі в Instagram.

А Греція посилює контроль над футбольними фанатами через резонансне вбивство.