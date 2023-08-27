В Британии предлагают обязательный пожизненный срок для "самых ужасных" убийц

Власти Великобритании предлагают наказывать пожизненным заключением без права досрочного освобождения для "самых ужасных" убийц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Как отметили в Министерстве юстиции, согласно этому предложению, от судей будут ожидать, что они будут вносить приговор о пожизненном заключении в отношении всех "наихудших" преступлений, а не только в исключительных обстоятельствах.

В министерстве считают, что это также уменьшит вероятность обжалования такого приговора во время апелляции.

Пожизненное заключение является самым суровым наказанием в системе британского правосудия. Обычно его назначают серийным убийцам или тем, чьи преступления содержат необычные отягчающие обстоятельства, например, злоупотребление служебным положением для совершения убийства.

"Вводя обязательное пожизненное заключение для ужасных преступников, которые совершают самые ужасные виды убийств, мы гарантируем, что они никогда не выйдут на свободу", – заявил британский премьер Риши Сунак.

По словам министра юстиции Алекса Чока, пожизненное заключение теперь будет применяться для лиц, совершивших убийство, связанное с сексуальным или садистским поведением.

"Это важное законодательное изменение гарантирует, что худшие из худших теперь могут рассчитывать на то, что проведут остаток своей жизни в тюрьме", – добавил он.

На Даунинг-стрит заявили, что предложенная ими инициатива могла бы быть задействована в двух недавних делах об убийствах: за изнасилование и убийство юриста Зары Алины Джордан Максуини получил 38 лет заключения, а убийца учительницы Сабины Нессы Кочи Селамадж – 36 лет. После отбытия срока они смогут выйти на свободу.

Напомним, 18 августа в городе Градачац, что на севере Боснии и Герцеговины, прошли протесты против домашнего насилия, которые спровоцировало тройное убийство в прямом эфире в Instagram.

А Греция усиливает контроль над футбольными фанатами из-за резонансного убийства.