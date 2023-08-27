Опитування: Більшість німців невдоволені роботою Шольца і урядової коаліції

Майже три чверті німців незадоволені роботою правлячої коаліції на чолі з Соціал-демократичною партією і канцлером Олафом Шольцем.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані опитування інституту YouGov, проведеним на замовлення німецького інформаційного агентства DPA, яке наводить Bloomberg.

За даними опитування, лише 23% респондентів задоволені роботою коаліції, до якої входять СДПН, "зелені" і Вільна демократична партія.

Понад дві третини з майже 1300 респондентів заявили, що не довіряють Шольцу у вирішенні найбільш нагальних проблем Німеччини, зокрема, слабке економічне зростання, високу інфляцію та падіння ділової довіри.

Лише 18% опитаних очікують, що нинішня коаліція повернеться до влади у 2025 році.

За даними останніх опитувань, більшість німців зараз незадоволені роботою канцлера Олафа Шольца вперше з моменту його вступу на посаду в 2021 році.

Опитування інституту дослідження громадської думки INSA для недільного випуску газети Bild засвідчило, що майже дві третини громадян Німеччини хотіли б бачити на чолі країни новий уряд.