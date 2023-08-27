Опрос: Большинство немцев недовольны работой Шольца и правительственной коалиции

Почти три четверти немцев недовольны работой правящей коалиции во главе с Социал-демократической партией и канцлером Олафом Шольцем.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса института YouGov, проведенным по заказу немецкого информационного агентства DPA, которое приводит Bloomberg.

По данным опроса, лишь 23% респондентов довольны работой коалиции, в которую входят СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия.

Более двух третей из почти 1300 респондентов заявили, что не доверяют Шольцу в решении наиболее насущных проблем Германии, в частности, слабый экономический рост, высокую инфляцию и падение делового доверия.

Только 18% опрошенных ожидают, что нынешняя коалиция вернется к власти в 2025 году.

По данным последних опросов, большинство немцев сейчас недовольны работой канцлера Олафа Шольца впервые с момента его вступления в должность в 2021 году.

Опрос института исследования общественного мнения INSA для воскресного выпуска газеты Bild засвидетельствовал, что почти две трети граждан Германии хотели бы видеть во главе страны новое правительство.