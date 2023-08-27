У Румунії перевірять усі заправки після вибухів на АЗС із жертвами і постраждалими

У Румунії з понеділка розпочнуться перевірки усіх АЗС після вибухів на заправці в містечку Креведія, внаслідок яких загинуло двоє осіб, десятки були поранені.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Facebook написав прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.

За його словами, якщо під час перевірки на заправці виявлять порушення, які можуть призвести до загибелі людей або загрожують їхньому життю, робота такої АЗС буде одразу припинятися.

"Якщо буде потрібно, ми внесемо зміни до законодавства протягом наступного тижня, щоб ці речі відбувалися без судових позовів", – зазначив румунський прем’єр.

Він підкреслив, що "всі, хто несе пряму або моральну відповідальність за цю трагедію, заплатять, незалежно від того, хто вони і які посади обіймають".

Нагадаємо, кілька вибухів сталося на заправці скрапленого газу в румунському містечку Креведія, що недалеко від столиці Бухареста.

Зазначають, що станція була закрита після перевірок, але працювала і мала шість резервуарів по 10 тисяч літрів, два з яких були заповнені.

Наразі відомо про двох загиблих внаслідок вибуху і 58 постраждалих.