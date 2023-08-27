В Румынии проверят все заправки после взрывов на АЗС с жертвами и пострадавшими

В Румынии с понедельника начнутся проверки всех АЗС после взрывов на заправке в городке Креведия, в результате которых погибли два человека, десятки были ранены.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Facebook написал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

По его словам, если во время проверки на заправке обнаружат нарушения, которые могут привести к гибели людей или угрожают их жизни, работа такой АЗС будет сразу прекращаться.

"Если потребуется, мы внесем изменения в законодательство в течение следующей недели, чтобы эти вещи происходили без судебных исков", – отметил румынский премьер.

Он подчеркнул, что "все, кто несет прямую или моральную ответственность за эту трагедию, заплатят, независимо от того, кто они и какие должности занимают".

Напомним, несколько взрывов произошло на заправке сжиженного газа в румынском городке Креведия, что недалеко от столицы Бухареста.

Отмечают, что станция была закрыта после проверок, но работала и имела шесть резервуаров по 10 тысяч литров, два из которых были заполнены.

Сейчас известно о двух погибших в результате взрыва и 58 пострадавших.