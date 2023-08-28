На границе Франции с Италией из-за камнепада перекрыли автотрассы и железную дорогу

Из-за масштабного камнепада на альпийской дороге у границы Франции и Италии на неопределенное время перекрыли автомобильную трассу и железнодорожную линию.

Об этом сообщает France Bleu, пишет "Европейская правда".

Около 17:15 на территории коммуны Френей в Морьене со склона горы сошел большой камнепад. Объем породы оценивается в примерно 700 кубометров. Камни снесли защитный экран, установленный на такие случаи. Несколько водителей, которые проезжали по трассе на момент происшествия, чудом остались невредимыми.

После камнепада дорогу A43 на участке Сен-Мишель-де-Морьен – Модана, а также дорогу местного значения 1006 перекрыли на неопределенное время.

Автодорожный тоннель Фрежюс между Францией и Италией закрыли для больших автомобилей весом более 3,5 тонн в обоих направлениях, водителей направляют по объездным маршрутам через тоннель Монблан или трассу A8.

Железнодорожная ветка между Францией и Италией через Морьен также перекрыта на неопределенный срок.

Серьезные камнепады и оползни произошли также во время последних сильных ливней на юге Норвегии.

Ранее огромный камень, упавший в одном из норвежских тоннелей, разбил авто, но водитель остался невредимым.