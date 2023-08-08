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Каменепади і зсуви на дорогах: у Норвегії показали перші фото наслідків шторму "Ганс"

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Вівторок, 8 серпня 2023, 10:37

Внаслідок негоди на півдні Норвегії після приходу шторму "Ганс" скасовані низка потягів та рейсів, на багатьох дорогах сталися серйозні зсуви та каменепади, а у низинах – підтоплення.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Залізничне сполучення між Осло і міжнародним аеропортом досі призупинене, не ходять поїзди і на низці інших напрямків. Багато авіарейсів скасували. 

 
Наслідки каменепаду біля Молде, фото MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Низка ділянок автомобільних шляхів закриті через каменепади, зсуви і підтоплення, також скасували окремі пороми. 

Кілька десятків родин завчасно евакуювали через високий ризик затоплення їхніх будинків чи зсувів грунту.

 
PHOTO: FRODE MESKAU / NRK

Норвезькі медіа наводять детальний перелік проблем зі сполученням для тих, хто рушає в дорогу попри негоду, у цьому списку – декілька десятків пунктів.

 
Потік розірвав навпіл дорогу в районі Іннланнет, фото Rune Stenslette
 
FOTO: TIPSER

Нагадаємо, перед наближенням негоди у низці районів Норвегії оголосили червоний рівень попередження.

Шторм зачепив також сусідню Швецію, призвівши до перебоїв з транспортом та електропостачанням. Через спричинені негодою пошкодження зійшов з рейок пасажирський потяг.  

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