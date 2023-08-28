Times: В Британії хочуть стежити за мігрантами за допомогою GPS-браслетів

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії пропонує видавати нелегальним мігрантам GPS-браслети, щоб вирішити проблему нестачі місць для утримання під вартою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

За даними видання, наразі в Британії понад 175 000 осіб очікують на рішення про надання притулку. На період розгляду їх поміщають до спеціальних центрів. Однак імміграційний центр може вмістити лише 2 500 осіб.

Посадовців попросили знайти альтернативні шляхи для забезпечення того, щоб тисячі мігрантів, які прибувають нелегально, але не можуть бути затримані, не втекли. Пріоритетним варіантом, які розглядаються в британському уряді, є оснащення всіх нелегалів електронними браслетами.

Однак урядовці попереджають, що браслетів може не вистачити. Крім того, це вимагатиме величезних витрат.

Також посадовці кажуть, що цей варіант викличе проблеми з правами людини на тій підставі, оскільки вони позбавлятимуть мігрантів свободи.

Британський уряд сподівається до березня 2025 року видати електронні браслети 25 тисячам мігрантів.

Інший варіант, який розглядають в уряді – збільшення кількості місць для утримання нелегалів.

Нагадаємо, на початку серпня в Англії перша невелика група шукачів притулку оселилася на борту житлової баржі Bibby Stockholm після низки затримок з міркувань безпеки. Деякі правозахисні групи заявили, що розміщення людей на борту баржі є "негуманним".

Через кілька днів шукачів притулку відселили зі скандальної баржі після того, як у воді виявили небезпечну бактерію, яка викликає так звану "хворобу легіонерів".