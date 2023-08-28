Times: В Британии хотят следить за мигрантами с помощью GPS-браслетов

Министерство внутренних дел Великобритании предлагает выдавать нелегальным мигрантам GPS-браслеты, чтобы решить проблему нехватки мест для содержания под стражей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

По данным издания, сейчас в Британии более 175 000 человек ожидают решения о предоставлении убежища. На период рассмотрения их помещают в специальные центры. Однако иммиграционный центр может вместить только 2 500 человек.

Чиновников попросили найти альтернативные пути для обеспечения того, чтобы тысячи мигрантов, которые прибывают нелегально, но не могут быть задержаны, не сбежали. Приоритетный вариант, который рассматривают в британском правительстве, – снабдить всех нелегалов электронными браслетами.

Однако чиновники предупреждают, что браслетов может не хватить. Кроме того, это потребует огромных затрат.

Также чиновники говорят, что этот вариант вызовет проблемы с правами человека на том основании, что они будут лишать мигрантов свободы.

Британское правительство надеется до марта 2025 года выдать электронные браслеты 25 тысячам мигрантов.

Другой вариант, который рассматривают в правительстве – увеличение количества мест для содержания нелегалов.

Напомним, в начале августа в Англии первая небольшая группа просителей убежища поселилась на борту жилой баржи Bibby Stockholm после ряда задержек по соображениям безопасности. Некоторые правозащитные группы заявили, что размещение людей на борту баржи "негуманно".

Через несколько дней искателей убежища отселили со скандальной баржи после того, как в воде обнаружили опасную бактерию, которая вызывает так называемую "болезнь легионеров".