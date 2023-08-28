В партии Эрдогана подтвердили его визит к Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на следующей неделе посетит Россию и встретится с главой Кремля Владимиром Путиным, подтвердили в провластной турецкой политсиле "Партии справедливости и развития" (ПСР).

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель ПСР Омер Челик, сообщает Daily Sabah.

"Президент Эрдоган до сих пор проводил интенсивную дипломатию, чтобы помочь предотвратить глобальный продовольственный кризис", – сказал Челик.

По его словам, встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи.

В политсиле считают, что визит турецкого президента может означать прогресс в возвращении России к Черноморской зерновой инициативе.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что встреча Путина с Эрдоганом состоится 8 сентября.

На прошлой неделе министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Хакан Фидан в Киеве обсудили возобновление работы Черноморской зерновой инициативы.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.