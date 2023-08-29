У Німеччині стурбовані масштабами російської дезінформації

Міністерство внутрішніх справ ФРН заявило про постійні спроби РФ поширювати дезінформацію.

Про це, як пише "Європейська правда", агентству DPA сказав представник відомства, повідомляє DW.

За його словами, російські структури, як і раніше, у великому обсязі поширюють дезінформацію, де присутні відомі наративи і коментуються актуальні теми.

"При цьому Росія, як і раніше, спирається на складну мережу державних або пов'язаних із державою акторів", – зазначив представник МВС.

Особливо активно для дезінформації Росія використовує такі соцмережі, як Telegram, де через фейкові акаунти поширюють повідомлення нібито відомих новинних порталів, які мають достовірний вигляд, але сфабриковані, додав чиновник.

"За останні 12 місяців масштаби російської дезінформації анітрохи не зменшилися", – заявив представник МВС. Він уточнив, що відомство не применшує серйозності "загрози іноземного впливу і маніпуляцій" і рішуче їм протистоїть.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Німеччини знайшло та викрило фейковий вебсайт і Twitter-сторінку відомства, створені, як вважається, проросійськими хакерами для поширення дезінформації серед німецької аудиторії.

Нагадаємо, у червні французький орган протидії іноземному впливу VIGINUM викрив онлайн-кампанію з дезінформації проти Франції, в якій брали участь російські суб'єкти, а також державні структури або структури, пов'язані з Росією.

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