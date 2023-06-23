Російські хакери створили фейковий сайт МВС Німеччини

Міністерство внутрішніх справ Німеччини знайшло та викрило фейковий вебсайт і Twitter-сторінку відомства, створені, як вважається, проросійськими хакерами для поширення дезінформації серед німецької аудиторії.

Про це йдеться в розслідуванні порталу Behörden Spiegel, пише "Європейська правда".

Німецьке МВС підтвердило існування фейкового вебсайту, заявивши, що знало про його існування з 1 червня, після чого "вжило заходів для припинення поширення неправдивої інформації" – якої саме, не уточнюється.

"Наприклад, Федеральне відомство з інформаційної безпеки (BSI) негайно поінформувало постраждалих провайдерів, щойно їм стало відомо про це, і видало вимоги про видалення образливого контенту", – повідомили в міністерстві.

За інформацією Behörden Spiegel, отриманою з безпекових джерел, поки що не вдалося встановити авторство атаки, зловмисників не вдалося виявити. Однак, за оцінками розвідки, зміст чітко вказує на російську дезінформацію, тобто на замовників у Росії.

Після того, як у МВС Німеччини виявили підробку, для вирішення проблеми було залучено Федеральне відомство з інформаційної безпеки. Але технічне та організаційне рішення було довготривалим, оскільки фейковий вебсайт був захищений "однією з найефективніших програм захисту вебсайтів зі США".

"Як це працює? Досить просто: ви заходите на домашню сторінку одного з провайдерів таких програм і вводите фальшиву адресу електронної пошти, отримуєте формалізовану відповідь з проханням ввести URL-адресу, яка має бути захищена. Потім ви підтверджуєте це за допомогою кнопки, і отримуєте надзвичайно добре захищений сайт", – пояснює Behörden Spiegel.

Сайт вдалось виявити лише після звернення до розробника програми зі США, додає видання, але існує небезпека, що зловмисники можуть скористатись іншими аналогічними програмами й відновити роботу фейкового сайту.

Нагадаємо, раніше цього місяця французький орган протидії іноземному впливу VIGINUM викрив онлайн-кампанію з дезінформації проти Франції, в якій брали участь російські суб'єкти, а також державні структури або структури, пов'язані з Росією.

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