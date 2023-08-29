В Германии обеспокоены масштабами российской дезинформации

Министерство внутренних дел Германии заявило о постоянных попытках РФ распространять дезинформацию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству DPA сказал представитель ведомства, сообщает DW.

По его словам, российские структуры по-прежнему в большом объеме распространяют дезинформацию, где присутствуют известные нарративы и комментируются актуальные темы.

"При этом Россия по-прежнему опирается на сложную сеть государственных или связанных с государством игроков", – отметил представитель МВД.

Особенно активно для дезинформации Россия использует такие соцсети, как Telegram, где через фейковые аккаунты распространяют сообщения якобы известных новостных порталов, имеющие достоверный вид, но на самом деле сфабрикованные, добавил чиновник.

"За последние 12 месяцев масштабы российской дезинформации нисколько не уменьшились", – заявил представитель МВД. Он уточнил, что ведомство не преуменьшает серьезности "угрозы иностранного влияния и манипуляций" и решительно им противостоит.

Ранее МВД Германии нашло и разоблачило фейковый веб-сайт и Twitter-страницу ведомства, созданные, как считается, пророссийскими хакерами для распространения дезинформации среди немецкой аудитории.

Напомним, в июне французский орган противодействия иностранному влиянию VIGINUM разоблачил онлайн-кампанию по дезинформации против Франции, в которой участвовали российские субъекты, а также государственные структуры или структуры, связанные с Россией.

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