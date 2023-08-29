Прем'єрка Литви: Нові пункти пропуску на кордоні з Білоруссю поки не закриватимуть

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що в уряду поки немає планів щодо закриття нових пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв'ю LRT.

"Найближчим часом не буде рішень про закриття будь-яких додаткових пунктів пропуску, але є дуже логічний план, який визначає, як можна зменшити кількість перетинів литовсько-білоруського кордону, починаючи з того, де почати і де закінчити, аж до повного закриття, яке буде здійснюватися в координації з іншими країнами", – зазначила литовська прем'єрка.

За словами Шимоніте, Білорусь залишається джерелом нестабільності, оскільки її очолює "самопроголошений президент, який вважає, що може використовувати різні інструменти, щоб спробувати забезпечити щось для себе".

Вона додала, що смерть ватажка групи Вагнера Євгенія Пригожина не змінює ситуацію.

"У цьому сенсі ми не можемо сказати, що в Білорусі щось раптом покращилося. Що стосується найманців Вагнера, то нам, безумовно, потрібно продовжувати стежити за ситуацією, чим і займаються наші відомства", – сказала Шимоніте.

Напередодні глава МВС Литви Агне Білотайте заявила про наміри закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю - Лаворішкес і Райгард.

Крім того, у Варшаві на зустрічі глав МВС Польщі, Латвії, Литви та Естонії 28 серпня було погоджено, що кордон з Білоруссю буде повністю закритий у разі виникнення "критичного інциденту".