Премьер Литвы: Новые пункты пропуска на границе с Беларусью пока закрывать не будут

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что у правительства пока нет планов по закрытию новых пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью LRT.

"В ближайшее время не будет решений о закрытии каких-либо дополнительных пунктов пропуска, но есть очень логичный план, который определяет, как можно уменьшить количество пересечений литовско-белорусской границы, начиная с того, где начать и где закончить, вплоть до полного закрытия, которое будет осуществляться в координации с другими странами", – отметила литовский премьер.

По словам Шимоните, Беларусь остается источником нестабильности, поскольку ее возглавляет "самопровозглашенный президент, который считает, что может использовать различные инструменты, чтобы попытаться обеспечить что-то для себя".

Она добавила, что смерть главаря группы Вагнера Евгения Пригожина не меняет ситуацию.

"В этом смысле мы не можем сказать, что в Беларуси что-то вдруг улучшилось. Что касается наемников Вагнера, то нам, безусловно, нужно продолжать следить за ситуацией, чем и занимаются наши ведомства", – сказала Шимоните.

Накануне глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила о намерениях закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью – Лаворишкес и Райгард.

Кроме того, в Варшаве на встрече глав МВД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии 28 августа было согласовано, что граница с Беларусью будет полностью закрыта в случае возникновения "критического инцидента".