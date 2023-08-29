У Швеції заявили, що країна залишається мішенню для іноземного впливу

Влада Швеції заявила, що країна залишається мішенню іноземних цілеспрямованих кампаній інформаційного впливу.

Як пише "Європейська правда", про це сказав міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін, повідомляє SVT.

За його словами, Швеція зазнає інформаційного впливу, зокрема, з боку Росії та Іраку.

Міністр додав, що зараз поширюють дезінформацію про спалення Корану у Швеції.

Тепер уряд щорічно виділяє вісім мільйонів шведських крон (понад 500 тисяч доларів) для посилення боротьби з дезінформацією, зокрема, й про спалення Корану.

Нагадаємо, між Швецією та мусульманськими країнами спалахнула напруженість після кількох протестів, пов’язаних із публічним оскверненням Корану. Гостро на це реагувала Туреччина, яка гальмує вступ Швеції до НАТО.

На цьому тлі Швеція посилила прикордонний контроль та внутрішні перевірки, а також підвищила рівень терористичної загрози.