В Швеции заявили, что страна остается мишенью для иностранного влияния
Власти Швеции заявили, что страна остается мишенью иностранных целенаправленных кампаний информационного воздействия.
Как пишет "Европейская правда", об этом сказал министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, сообщает SVT.
По его словам, Швеция подвергается информационному воздействию, в частности, со стороны России и Ирака.
Министр добавил, что сейчас распространяют дезинформацию о сожжении Корана в Швеции.
Теперь правительство ежегодно выделяет восемь миллионов шведских крон (более 500 тысяч долларов) для усиления борьбы с дезинформацией, в том числе и о сожжении Корана.
Напомним, между Швецией и мусульманскими странами вспыхнула напряженность после нескольких протестов, связанных с публичным осквернением Корана. Остро на это реагировала Турция, которая тормозит вступление Швеции в НАТО.
На этом фоне Швеция усилила пограничный контроль и внутренние проверки, а также повысила уровень террористической угрозы.