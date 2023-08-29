Укр Рус Eng

Запад Словакии накрыл шторм: поврежден термальный бассейн и снесены киоски

фото
Вторник, 29 августа 2023, 15:00

В ночь на вторник, 29 августа, на западе Словакии зафиксировали шторм, очевидцы сообщают о торнадо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV Noviny.

Мощный ветер сносил деревянные киоски и заборы. Кроме того, в результате непогоды перевернулся фургон, в котором находилась семья.

 
TV Noviny
 
TV Noviny

Семья, оказавшаяся в ловушке, нуждалась в помощи пожарных.

Кроме того, был поврежден термальный бассейн в селе Подгайска. Убытки оценивают как значительные.

На прошлых выходных непогода с ливнями и сильным ветром накрыла итальянскую Ломбардию. А 18 августа мощный шторм бушевал на юге Германии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Словакия