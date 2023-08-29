Запад Словакии накрыл шторм: поврежден термальный бассейн и снесены киоски
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Вторник, 29 августа 2023, 15:00
Вторник, 29 августа 2023, 15:00
В ночь на вторник, 29 августа, на западе Словакии зафиксировали шторм, очевидцы сообщают о торнадо.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV Noviny.
Мощный ветер сносил деревянные киоски и заборы. Кроме того, в результате непогоды перевернулся фургон, в котором находилась семья.
Семья, оказавшаяся в ловушке, нуждалась в помощи пожарных.
Кроме того, был поврежден термальный бассейн в селе Подгайска. Убытки оценивают как значительные.
На прошлых выходных непогода с ливнями и сильным ветром накрыла итальянскую Ломбардию. А 18 августа мощный шторм бушевал на юге Германии.
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