Суд в Германии увеличил приговор для бывшей участницы ИГИЛ из-за смерти 5-летней езидки

Суд Мюнхена во вторник приговорил немку, входившую в группировку "Исламское государство", к 14 годам заключения за то, что она разрешила 5-летней езидской девочке, которую они с мужем держали как рабыню в Ираке, умереть от жажды на солнце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Это решение заменило предыдущий приговор суда, заключившего в тюрьму женщину на 10 лет.

Немецкий апелляционный суд назначил новое рассмотрение дела женщины после того, как Федеральный суд страны отклонил апелляцию подсудимой, но частично удовлетворил апелляцию прокуратуры.

Суд отменил приговор, но не всю его часть, и направил дело обратно в земельный суд Мюнхена для принятия нового решения.

Суд Мюнхена признал 32-летнюю женщину виновной, среди прочего, в порабощении, повлекшему смерть, и обвинил ее в неуважении к человеческой жизни.

Женщина из Нижней Саксонии ранее призналась, что видела смерть девочки летом 2015 года. Девочку и ее мать поработили в Ираке. Муж подсудимой приковал ребенка к цепи и оставил на горящем солнце, чтобы наказать ее.

Среди прочего суд подчеркнул поведение немки после смерти ребенка. Она приставила пистолет к голове матери, чтобы заставить ее перестать плакать. Также суд учел тяжелые психологические последствия для матери, которые она испытывает до сих пор.

Подсудимую взяли под стражу при попытке восстановить документы в посольстве Германии в Анкаре в 2016 году, впоследствии ее депортировали в Германию.

Ее бывший муж, гражданин Ирака, был осужден судом Франкфурта в ноябре 2021 года за геноцид, преступления против человечества, военные преступления и телесные повреждения, повлекшие смерть. Его приговорили к пожизненному заключению.

В Ираке ИГИЛ содержал в рабстве тысячи человек.