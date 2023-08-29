Прем'єрка Естонії каже, що в коаліції не бачать причин для її відставки

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що розмовляла як із партнерами по коаліції, так і з колегами по партії щодо скандалу навколо бізнесу свого чоловіка.

Про це вона сказала в ефірі Vikerradio, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

"Ніхто не бачить причин, через які мене слід замінити", – зазначила естонська прем'єрка.

Вона додала, що як прем'єр-міністр має сама нести відповідальність, а не її чоловік, який не є громадським діячем.

"Я також говорила, що їм потрібна моя кров, а не його. З його точки зору, він поставив мене під тиск тим, за що я не несла відповідальності", – сказала Каллас.

Нагадаємо, естонська прем’єрка Кая Каллас потрапила у скандал після того, як з’ясувалось, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловіку Каллас Арво Халліку, під час повномасштабної війни в Україні продовжила діяльність у напрямку Росії.

Згодом Халлік оголосив, що продає свою частку власності і йде з компанії, та перепросив за ситуацію. Поліція безпеки Естонії заявила, що діяльність Stark Logistics у Росії не порушує чинних санкцій.

На тлі скандалу дві естонські газети закликали Каллас йти з посади, опитування показало, що цей крок підтримує більшість естонців. Однак сама Каллас у відставку йти відмовилась.

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