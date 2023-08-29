Премьер Эстонии говорит, что в коалиции не видят причин для ее отставки

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что разговаривала как с партнерами по коалиции, так и с коллегами по партии относительно скандала вокруг бизнеса своего мужа.

Об этом она сказала в эфире Vikerradio, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

"Никто не видит причин, по которым меня следует заменить", – отметила эстонский премьер.

Она добавила, что как премьер-министр должна сама нести ответственность, а не ее муж, который не является общественным деятелем.

"Я также говорила, что им нужна моя кровь, а не его. С его точки зрения, он поставил меня тем, за что я не несла ответственности", – сказала Каллас.

Напомним, эстонский премьер Кая Каллас попала в скандал после того, как выяснилось, что транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит мужу Каллас Арво Халлику, во время полномасштабной войны в Украине продолжила деятельность в направлении России.

Впоследствии Халлик объявил, что продает свою долю собственности и уходит из компании, и извинился за ситуацию. Полиция безопасности Эстонии заявила, что деятельность Stark Logistics в России не нарушает действующих санкций.

На фоне скандала две эстонские газеты призвали Каллас уйти с должности, опрос показал, что этот шаг поддерживает большинство эстонцев. Однако сама Каллас в отставку уходить отказалась.

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