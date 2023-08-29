Швейцарія передасть Україні дистанційну машину для розмінування

Влада Швейцарії анонсувала передачу Україні дистанційно керованої машини для розмінування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу швейцарського уряду.

Машину для розмінування передав Федеральному департаменту оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії фонд Swiss Digger.

Уряд Швейцарії

Також Україна отримає комплект запчастин.

У швейцарському уряді зазначили, що відправка планується у вересні.

Вартість всього пакета допомоги становить 1,2 мільйона швейцарських франків (понад 1,3 мільйона доларів).

Крім того, експерти фонду Swiss Digger проведуть тренінги для українських фахівців на місці.

Нагадаємо, у червні нижня палата парламенту Швейцарії заблокувала схвалення нового швейцарського пакета допомоги Україні в розмірі понад 5 мільярдів євро, розрахованого на п'ять-десять років.

Читайте також: Голосування під впливом пропаганди. Чи зможе Швейцарія розблокувати допомогу Україні.