Швейцарія передасть Україні дистанційну машину для розмінування
Вівторок, 29 серпня 2023, 17:24
Влада Швейцарії анонсувала передачу Україні дистанційно керованої машини для розмінування.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу швейцарського уряду.
Машину для розмінування передав Федеральному департаменту оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії фонд Swiss Digger.
Також Україна отримає комплект запчастин.
У швейцарському уряді зазначили, що відправка планується у вересні.
Вартість всього пакета допомоги становить 1,2 мільйона швейцарських франків (понад 1,3 мільйона доларів).
Крім того, експерти фонду Swiss Digger проведуть тренінги для українських фахівців на місці.
Нагадаємо, у червні нижня палата парламенту Швейцарії заблокувала схвалення нового швейцарського пакета допомоги Україні в розмірі понад 5 мільярдів євро, розрахованого на п'ять-десять років.
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