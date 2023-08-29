Швейцария передаст Украине дистанционную машину для разминирования

Власти Швейцарии анонсировали передачу Украине дистанционно управляемой машины для разминирования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу швейцарского правительства.

Машину передал Федеральному департаменту обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии фонд Swiss Digger.

Правительство Швейцарии

Также Украина получит комплект запчастей.

В швейцарском правительстве отметили, что отправка планируется в сентябре.

Стоимость всего пакета помощи составляет 1,2 миллиона швейцарских франков (более 1,3 миллиона долларов).

Кроме того, эксперты фонда Swiss Digger проведут тренинги для украинских специалистов на месте.

Напомним, в июне нижняя палата парламента Швейцарии заблокировала одобрение нового швейцарского пакета помощи Украине в размере более 5 миллиардов евро, рассчитанного на пять-десять лет.

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