В Италии расследуют туристический провал правительства: исчезла "инфлюенсерка Венера"

Счетная палата Италии открыла дело в отношении коммуникационной кампании Министерства туризма стоимостью 140 тысяч евро, поскольку кампания внезапно прекратилась в разгар туристического сезона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Politico.

Кампания, которая стоила налогоплательщикам почти 140 тысяч евро, превратила Венеру Боттичелли в инфлюенсерку XXI века. "Инфлюенсерка Венера" публиковала сообщения в своем Instagram для продвижения туризма в Италии с апреля.

Но последний раз аккаунт "Венеры" в социальных сетях был активен 27 июня, более чем два месяца назад. В посте "Венера" позировала перед видом Таормины на Сицилии.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Venere Italia (@venereitalia23)

Ее учетные записи в других социальных сетях, таких как Facebook и X, ранее известной как Twitter, исчезли, сообщают итальянские СМИ, вместе с рекламным видео, опубликованным на YouTube.

Это вызвало вопросы у Пио Сильвестри, который возглавляет прокуратуру Счетной палаты региона Лацио. Он начал расследование дорогостоящего туристического проекта.

Отвечая на вопрос о самовольно прекратившейся кампании, министр туризма Даниэла Сантанче сказала La Repubblica в конце августа, что "инфлюенсерка Венера" вскоре вернется.

Напомним, ранее в Италии определили примерную стоимость римского Колизея.

А накануне в итальянских Альпах на самой высокой горе, популярной среди туристов, выпало до 15 сантиметров снега.