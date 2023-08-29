На Сардинії спіймали туриста з Франції, який хотів забрати 41 кг гальки

Італійські митники затримали громадянина Франції, який незаконно намагався вивезти із Сардинні 41 кілограм пляжної гальки у багажнику свого автомобіля.

Про це йдеться в повідомленні Управління митних зборів і монополій Італії, пише "Європейська правда".

Француз планував виїхати на поромі із сардинського портового міста Порто-Торрес до Ніцци, але під час перевірки митники спільно з працівниками Адміністрації портової системи Сардинського моря виявили гальку в авто.

"У результаті перевірки було виявлено, що в багажнику автомобіля був 41 кілограм гальки та пляжного каміння, вивезеного з пляжу Лампіану, розташованого в муніципалітеті Сассарі", – йдеться в повідомленні.

Фото: Управління митних зборів і монополій Італії

Чоловіка визнали винним у порушенні регіонального закону Сардинії про норми в галузі туризму, який забороняє вивозити "навіть невелику кількість піску, гальки, каміння або черепашок з узбережжя або моря за відсутності регулярного дозволу або концесії".

Туристу із Франції тепер загрожує адміністративний штраф у розмірі від 500 до 3000 євро, який має встановити місцевий суд. А гальку тим часом вилучили й повернули на пляж.

Італійський острів протягом багатьох років потерпав від крадіжок "природних сувенірів", як-то пісок, мушлі або галька. В Інтернеті процвітає незаконна торгівля, де ці природні багатства можуть бути перепродані за високими цінами.

На багатьох пляжах Сардинії встановлені знаки, щоб відлякати туристів, які намагаються вкрасти пісок. В деяких місцях також найняли охоронців для спостереження за пляжами.

У 2020 році в аналогічній справі француза оштрафували на 1000 євро на Сардинії після вилучення з його багажу піску, взятого на італійському острові.