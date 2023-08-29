На Сардинии поймали туриста из Франции, который хотел забрать 41 кг гальки

Итальянские таможенники задержали гражданина Франции, который незаконно пытался вывезти из Сардинни 41 килограмм пляжной гальки в багажнике своего автомобиля.

Об этом говорится в сообщении Управления таможенных сборов и монополий Италии, пишет "Европейская правда".

Француз планировал выехать на пароме из сардинского портового города Порто-Торрес в Ниццу, но во время проверки таможенники совместно с работниками Администрации портовой системы Сардинского моря обнаружили гальку в авто.

"В результате проверки было обнаружено, что в багажнике автомобиля был 41 килограмм гальки и пляжных камней, вывезенных с пляжа Лампиану, расположенного в муниципалитете Сассари", – говорится в сообщении.

ФОТО: УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ И МОНОПОЛИЙ ИТАЛИИ

Мужчину признали виновным в нарушении регионального закона Сардинии о нормах в области туризма, который запрещает вывозить "даже небольшое количество песка, гальки, камней или ракушек с побережья или моря при отсутствии регулярного разрешения или концессии".

Туристу из Франции теперь грозит административный штраф в размере от 500 до 3000 евро, который должен установить местный суд. А гальку тем временем изъяли и вернули на пляж.

Итальянский остров в течение многих лет страдал от краж "природных сувениров", таких как песок, ракушки или галька. В Интернете процветает незаконная торговля, где эти природные богатства могут быть перепроданы по высоким ценам.

На многих пляжах Сардинии установлены знаки, чтобы отпугнуть туристов, которые пытаются украсть песок. В некоторых местах также наняли охранников для наблюдения за пляжами.

В 2020 году в аналогичном деле француза оштрафовали на 1000 евро на Сардинии после изъятия из его багажа песка, взятого на итальянском острове.