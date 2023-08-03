Молдова стежить за ситуацією в Україні після низки російських атак біля своїх територій

Молдова уважно стежить за ситуацією в Україні після серії російських атак на українські порти, які розташовані всього за кілька десятків кілометрів від молдовської території.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оброни Молдови Анатолій Носатий, повідомляє TVR Moldova.

Молдовський міністр підкреслив, що влада країни готова до будь-якої надзвичайної ситуації.

"Ми постійно стежимо за ситуацією в Україні та поблизу кордону Республіки Молдова, щоб мати можливість реагувати на будь-яку зміну ситуації...Зрозуміло, що перманентні атаки на інфраструктуру та втрати, яких зазнає Україна в цей період, заслуговують на осуд", – сказав Носатий.

Нагадаємо, 2 серпня російські окупанти вночі атакували ударними безпілотниками портову і промислову інфраструктури на півдні Одеської області, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.

Загалом уночі 2 серпня Повітряні сили збили 23 дрони Shahed, які російські окупанти запустили по Україні, однак частина безпілотників вразила портову інфраструктуру Одеської області.

Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав неприйнятними удари РФ по українській інфраструктурі на Дунаї, що відбуваються у безпосередній близькості до румунської території.