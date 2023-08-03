Молдова следит за ситуацией в Украине после российских атак у ее границы

Молдова внимательно следит за ситуацией в Украине после серии российских атак на украинские порты, которые расположены всего в нескольких десятках километров от молдовской территории.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый, сообщает TVR Moldova.

Молдовский министр подчеркнул, что власти страны готовы к любой чрезвычайной ситуации.

"Мы постоянно следим за ситуацией в Украине и вблизи границы Республики Молдова, чтобы иметь возможность реагировать на любое изменение ситуации... Понятно, что перманентные атаки на инфраструктуру и потери, которые несет Украина в этот период, заслуживают осуждения", – сказал Носатый.

Напомним, 2 августа российские оккупанты ночью атаковали ударными беспилотниками портовую и промышленную инфраструктуры на юге Одесской области, вспыхнули пожары, поврежден элеватор.

Всего ночью 2 августа Воздушные силы сбили 23 дрона Shahed, которые российские оккупанты запустили по Украине, однако часть беспилотников поразила портовую инфраструктуру Одесской области.

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал неприемлемыми удары РФ по украинской инфраструктуре на Дунае, которые происходят в непосредственной близости к румынской территории.